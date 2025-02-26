Düzce\'de \'Spor Mahallemde\' Masa Tenisi Turnuvası Sona Erdi

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de "Spor Mahallemde" Yerel Ligi Masa Tenisi turnuvası sona erdi.

Düzce Valiliğinin koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Spor Mahallemde Yerel Ligleri' masa tenisi müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonunda Cumayeri İmza Halı Yıkama birinci, Cumayeri Mehmet Akif Mahallesi Muhtarlığı ikinci, Divapan Entegre Ağaç üçüncü ve SYF Anka Nuts Son Yüksel Fındık dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE