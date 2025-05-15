Düzce\'de Spor Mahallemde Yerel Ligleri Tenis Müsabakaları Tamamlandı

Düzce Valiliğinin koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle düzenlenen "Spor Mahallemde Yerel Ligleri" Tenis müsabakaları tamamlandı.

28 Nisan-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Tenis Kortunda 12 kadın, 9 erkek ve toplamda 21 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Spor Mahallemde Yerel Ligi Tenis Müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda kadınlarda Zeynep Türkseven birinci, Nazmiye Gökmen ikinci, Ayşegül Albayrak üçüncü olurken, erkeklerde ise Enver Ulus birinci, İsmail Dudak ikinci ve Sergen Öner üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan tören ile takdim edildi. - DÜZCE