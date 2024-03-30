Düzce\'de Spor Yatırımları Hızla İlerliyor

Spor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimi ile şehirde başlatılan spor yatırımları hızla ilerliyor. TFF standartlarına uygun donatıları ile hizmete açılan Güney Spor Kampüsü'nün yanı sıra yeni dönemde Kuzey Spor Kampüsü ile Kiremitocağı Spor Vadisi de hayata geçirilecek.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü'nün geride bıraktığı 5 yıl içinde şehrin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan en önemli yatırımlarından biri olan spor alanları şehrin dört yanına hitap edecek şekilde geliştirilecek. Geride kalan 5 yıllık hizmet süreci içinde şehir merkezinde kalan stadyumu Güney Spor Kampüsü içinde TFF standartlarına uygun olarak inşa edilen 7 bin 200 kişilik stada taşıyan Başkan Dr. Faruk Özlü, gelecek dönemde de yeni spor yatırımları yapacağını daha önce açıklamıştı.

Her branşa hitap eden spor vadisi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Düzce ziyaretinde gündeme gelen spor yatırımlarının detayları hem Bakan Bak'ın açıklamalarında hem de Düzce İçin 100 Proje kitabında da yer aldı. Projelerde Düzce'nin kuzeyinde inşa edilecek spor kampüsü içinde atletizm pisti ve çok sayıda spor branşına hitap edecek şekilde alanlar hazırlanacak. Ayrıca Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan 5 bin metrekarelik arazi üzerine çok amaçlı bir spor salonu, gençlik merkezi inşa edilecek. Okçuluk ve salon sporlarına gelen yoğun talep üzerine çok sayıda spor branşına hitap edecek büyük yatırımlar Faruk Özlü'nün girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - DÜZCE