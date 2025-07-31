Düzce\'de Yaz Spor Okulları\'nda Çocuklar Dolu Dolu Bir Yaz Geçiriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çocuklar ve gençler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Spor Okullarında çocuklar ve gençler sporla dolu bir yaz geçiriyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Basketbol, taekwondo, badminton, yüzme ve bisiklet branşlarında düzenlenen antrenmanları yerinde inceleyen Aslan, çocukların sporla iç içe bir yaz geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahçeşehir Spor Kompleksi'ni gezen Aslan, antrenörlerden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı, sporcularla sohbet ederek moral ve motivasyon verdi.

Ziyaret sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk Aslan, genç sporculara başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı. - DÜZCE