Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Denizli'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları Düzenlenecek

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları, 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında 16 takım ve 160 sporcuyla gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen yarışmalarda, 8 erkek takımı ve 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 12 Mart Salı günü yapılacak ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek.