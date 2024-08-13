Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk Takımı Türkiye Üçüncüsü

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü Okçuluk takımı Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yerini aldı.
Sivas'ta düzenlenen 51 ilden 700 atıcının katılım sağladığı Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü Okçuluk takımı bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, okçuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE
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