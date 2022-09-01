TED Koleji öğrencisi Oşak Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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TED Koleji öğrencisi Oşak Türkiye Şampiyonu oldu

01.09.2022 15:46
TED Koleji öğrencisi Oşak Türkiye Şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak, Muaythai'de Türkiye şampiyonu oldu.

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak, Muaythai'de Türkiye şampiyonu oldu.

Kütahya'da Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası yapıldı. Kızlar kategorisinde 800 sporcu arasından TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak Türkiye Şampiyonu oldu.

TED Bolu-Düzce okulları Kurucusu Önder Tonyalı, başarısından dolayı Ela Ecrin Oşak'ı, ailesini ve hocalarını tebrik etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Türkiye, Kütahya, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TED Koleji öğrencisi Oşak Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

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