TED Bolu-Düzce okulları Kurucusu Önder Tonyalı, başarısından dolayı Ela Ecrin Oşak'ı, ailesini ve hocalarını tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › TED Koleji öğrencisi Oşak Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

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