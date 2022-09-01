Kadın Futbolcular göz doldurdu

Düzce Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını bütün hızıyla sürdürüyor. Akçakoca'da kamp dönemini tamamlayan kadın futbolcular, Süper Lig takımı Karadeniz Ereğli Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Profesyonel olarak liglerde yer aldığı ilk yılında 2. Lige çıkma başarısı gösteren Düzce Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeni sezon için Akçakoca'da kampa giren ve yoğun çalışma dönemi geçiren kadın futbolcular, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin güçlü takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile Bolu'da hazırlık maçı yaptı.

Maç boyunca atak oyun ortaya koyan kadın futbolcular, oynadıkları futbolla göz doldururken, yoğun antrenman programıyla geçen kamp döneminin ardından 2. Lige hazır olduklarını da gösterdiler. - DÜZCE