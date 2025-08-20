Düzce Kız Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü

DÜZCE(İHA) – Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'nin kız judo takımı 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Aydın'da 17-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'nin kız judo takımı büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, şampiyonada 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Gösterdikleri üstün performansla hem kürsüye çıkan hem de Düzce'nin adını ülke genelinde bir kez daha gururla duyuran kız takımı azmin, emeğin ve disiplinli çalışmanın karşılığını aldı. - DÜZCE