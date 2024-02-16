Düzce Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerine Teşekkür Belgesi Veriliyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi veriliyor.

Düzce'de ilgili federasyon tarafından uygunluk belgesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen çalışma izin belgeleri tam olan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerine teşekkür belgesi veriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürümüz Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından Star Bilardo Spor Salonu ve Diamond Bilardo Spor Salonu'na teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE