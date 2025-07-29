Düzce Siyah Beyaz Satranç Kulübü 1. Lige Yükseldi

Düzce satrancının lider kulübü Düzce Siyah Beyaz Satranç Kulübü, geçen sene yükseldiği TSF 2. Liginde henüz ilk senesinde üstün bir başarı göstererek TSF 1. Ligine yükselmeye hak kazandı.

Denizli'de 20-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Satranç Federasyonu 2. Ligi müsabakaları sonucunda 30 takım arasından ilk dörde girmeyi başaran Düzce Siyah Beyaz Satranç Kulübü TSF 1. ligine yükseldi.

Kulüp Başkanı Kemal Yalçın Can yaptığı açıklamada "Çok zorlu geçen müsabakalar sonucunda, hedefimiz olan 1.Lige yükselmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Başarı hiçbir zaman tesadüfen veya durduk yere gelmez. Dolayısıyla bu başarının gelmesinde payı olan oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu vesile ile de Düzce'de satranç sporunun yayılması ve gelişmesi için gerekli tüm imkanları sağlayan ve her zaman yanımızda olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya teşekkürlerimi sunarım" dedi. - DÜZCE