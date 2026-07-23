Düzce Sporcuları Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Düzce Sporcuları Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Düzce Sporcuları Güreş Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
23.07.2026 12:23
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Ankara'da düzenlenen Güreş Festivali'nde Düzce'li sporcular önemli dereceler kazandı.

Ankara'da düzenlenen 2. büyük Güreş Festivali Minikler Türkiye Şampiyonası, 81 ilden 9-14 yaş arası kategorilerindeki sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada Düzce'yi temsil eden sporcularımız önemli dereceler elde etti. Serbest Güreş branşında 9 yaş 41 kg kategorisinde Musab Kağan Al Türkiye üçüncüsü, 11 yaş 68 kg kategorisinde Gökhan Bartuğ Çakmakçı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

S.E.M kategorisinde ise 11 yaş 68 kg kategorisinde Umeyr Hamza Bolat Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, 14 yaş 100 kg kategorisinde Yiğit Alp Arslan Türkiye üçüncülüğünü elde etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ankara, Düzce, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Sporcuları Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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