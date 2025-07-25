Düzceli Karateciler Şampiyonada Madalya Kazandı

DÜZCE(İHA) – Düzceli karateciler Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonada 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Çorlu 100. Yıl Spor Salonunda merhum Ahmet Önel'in kızı Asya Önel anısına düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonasında Düzceli sporcular Cemre Asel Çavuş Kumite 36 kg'da Türkiye ikincisi ve Yaren Yıldırım Kumite 40 kg'da Türkiye üçüncüsü olarak 1 gümüş ve 1 bronz madalyayı Düzce'ye kazandırdı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, minik sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE