Düzceli Nefin Olur\'dan Altın Madalya

Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Nefin Olur, Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Yüzme Ligi Finalinde 50 metre sırtüstü kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Geçtiğimiz kasım ayında Balıkesir'deki bölgesel müsabakalarda derece yapan 11 yaşındaki Nefin Olur, Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Yüzme Ligi final müsabakalarında da altın madalya kazandı. 50 metre sırtüstü kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakan Nefin, elde ettiği başarı ile Düzce tarihinde bir ilke imza attı. 11 yaşında Düzce'nin yüzme kategorisindeki ilk altın madalyasını getiren Nefin Olur, Düzcelilere büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. - DÜZCE