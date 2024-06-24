Düzceli Sporcular Avrupa Şampiyonasından Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Düzceli Sporcular Avrupa Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

Düzceli Sporcular Avrupa Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

Düzceli sporcular, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı. Rutkay Çil, Ayşenaz Tosun ve Utku Özöyüdücü, Cadet Kategorisinde mindere çıkarak büyük bir başarı elde etti. Rutkay Çil 50 kiloda Avrupa Şampiyonu, Ayşenaz Tosun 48 kiloda Avrupa Şampiyonu ve Utku Özöyüdücü 66 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

24.06.2024 10:23
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Düzceli sporcular Edirne'de yapılan Kuraş Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Avrupa Şampiyonasını Düzceli sporcular 3 madalya ile tamamladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda final atan sporcular Rutkay Çil, Ayşenaz Tosun, Utku Özöyüdücü Avrupa Şampiyonasında Cadet Kategorisinde mindere çıktılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Nermin Alayıldız eşliğinde turnuvaya katılan sporcular 50 kiloda Rutkay Çil Avrupa Şampiyonu, 48 kiloda Ayşenaz Tosun Avrupa Şampiyonu, 66 kiloda Utku Özöyüdücü Avrupa ikincisi olarak ülkemiz adına büyük bir başarıya imza attı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzceli Sporcular Avrupa Şampiyonasından Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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