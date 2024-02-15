Düzceli Sporcular Karadeniz Bölge Muay Thai Şampiyonasında 6 Madalya Kazandı

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DÜZCE(İHA) – Türkiye Muaythai Federasyonu Karadeniz Bölge Muay Thai şampiyonasında Düzceli sporcular 6 madalya kazandı.

Samsun'da 11-14 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonaya Karadeniz Bölgesine bağlı illerden toplam 217 sporcu katıldı. Düzce Muay Thai İl Temsilcisi ve Antrenörü İbrahim Keleş eşliğinde müsabakalara katılan Düzceli sporcularından Büyük Erkekler Elit +91 kilo Hasan Çetin birinci, Büyük Erkekler Elit 54 kilo Cemal Kılıçarslan birinci, U-23 Erkekler 60 kilo Eğmen Elbruz Keleş birinci, Alt Genç Erkekler 75 kilo Umut Arslan birinci, U-23 Bayanlar 60 kilo Ayca Gizem Savaş üçüncü ve Eslem Ece Sönmez +67 kilo alt genç bayanlarda üçüncü oldu.

Birinci olan sporcular Haziran ayında Antalya Kemer'de yapılacak olan Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. - DÜZCE