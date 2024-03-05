Okul Sporları Bilek Güreşi Genç A kız– erkek grup yarışmalarında Düzceli sporcular madalya ile döndü.
Zonguldak'ta yapılan okul sporları bilek güreşi genç A grup yarışmaları seçmelerine Milli Takım antrenörü Ali Günaçtı, Beden Eğitimi öğretmenleri Nuray Hasdemir ve İrem Civri eşliğinde Düzceli sporcular katıldı. Yavuz Sultan Selim MTAL öğrencisi Yunus Emre Üstünel Sağ Kol 80 kiloda bölge birincisi, Akçakoca Nene Hatun MTAL öğrencisi Berrak Dilay Top sol kol 75+ kiloda bölge üçüncüsü ve sağ kolda bölge ikincisi, Akçakoca Nene Hatun MTAL öğrencisi Göksu Uğurlu 65 kiloda sol kol ve sağ kol bölge üçüncüsü, Düzce Spor Lisesi öğrencisi Ebrar Bekar 60 kiloda sağ kol bölge dördüncüsü, 15 Temmuz Anadolu Lisesi Öğrencisi Berat Karaca 60 kiloda sol kol bölge üçüncüsü, Akçakoca Lisesi öğrencisi Batuhan Ateş 60 kiloda sağ kol bölge dördüncüsü oldu.
Grup yarışmaları sonucu sporculardan Yunus Emre Üstünel ve Berrak Dilay Top 23 Martta yapılacak olan Bilek Güreşi Genç A (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE
Son Dakika › Spor › Düzceli Sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmalarında Madalya Kazandı - Son Dakika
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş, antikacıdan satın aldığı Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı. Karataş, zarf açacağının nadide bir obje olduğunu düşünerek açık artırmayla satmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi ve koleksiyonerlerin bu objeye sahip çıkması bekleniyor.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na 50 ülkeden 420 sporcu katılacak. Şampiyona, Antalya EXPO 2016 alanında düzenlenecek ve Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun başarılı olmasını ve olimpiyata en az 6 yürüyüşçü atletle katılmayı hedeflediklerini belirtti.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı, köy köy gezen ekipleriyle çocukları ve aileleri madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çevre sorunları ve trafik konularında bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri, anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımının erken tespit ve müdahalesinin önemini vurgulayarak, anne desteğiyle uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor. Ayrıca, trafik dedektifleri projesiyle öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verilerek trafik bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri ayrıca çevre, doğa ve hayvanların korunması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor, son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldıktan sonra Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, aykırı ışık ve ses cihazı kullanımı gibi ihlaller tespit edildi. 39 sürücüye toplam 71 bin 840 lira ceza kesildi.
Aliağa Petkimspor'un ABD'li basketbolcusu Peyton Aldridge, Merkezefendi Basket müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 68 Kuşağı Genç Karma Futbolcularını Gülümse Kafe'de gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde ağırladı. Kocaelispor eski sporcularından Hüseyin Çakmak öncülüğünde bir araya gelen topluluk, ev sahipliğinden dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta mücadele eden Muğlaspor, bu hafta sonu en önemli maçına çıkıyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, basın mensupları ile yaptığı toplantıda tüm halktan destek beklediklerini belirtti. Teknik Direktör Hakan Şapçı ise tüm Muğla halkını maça davet etti.
Gaziantep Dağcılık Spor Kulübü (GADADİK) ile İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kanada ve Brezilyalı dağcılarla birlikte Amanos Dağlarına tırmandı. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşan Amanos Dağları zirvesinde kar yürüyüşü gerçekleştiren dağcılar, yaklaşık 12 kilometrelik karlı parkurda 6 saat boyunca yürüdü. Grup üyesi Hasan Şenocak, misafirlerle birlikte eşsiz manzaranın keyfini çıkardıklarını ve katılımcılara teşekkür etti.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, evinde oynadığı son 8 maçı kazanarak zirve mücadelesini sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?