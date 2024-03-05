Düzceli Sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmalarında Madalya Kazandı

Çorum'da Jandarma Ekipleri Çocukları ve Aileleri Bilgilendiriyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, köy köy gezen ekipleriyle çocukları ve aileleri madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çevre sorunları ve trafik konularında bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri, anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımının erken tespit ve müdahalesinin önemini vurgulayarak, anne desteğiyle uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor. Ayrıca, trafik dedektifleri projesiyle öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verilerek trafik bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri ayrıca çevre, doğa ve hayvanların korunması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.