Düzcespor, Bulvarspor'u 4-0 Mağlup Etti

Düzcespor, TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında sahasında karşılaştığı Bulvarspor'u 4-0 yendi.
Hakemler: Berk Sipahi, Ersin Erbay, Ahmet Kıvanç Kader
Düzcespor: Muhammet Özkan, Koray Baykara, Esencan Özdemir (Ramazan Özkabak dk. 77), Emirhan Yılmaz (Ergün Yılmaz dk. 60), Bilal Şeflek, Emre Turan (Sercan Uslu dk. 83), Berkay Ekici, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker (Kağan Köroğlu dk. 77), Aykut Civelek, Fatih Gök (Mehmet Refik Can dk. 60)
Bulvarspor: Emirhan Emir, İsmail Konuk, Enes Ersoy Öztürk (Hasan Güleryüz dk. 85), Tezcan Erdoğan, Gülhan Üreyen (Oğuzhan Köseoğlu dk. 46), Furkan Çetinkaya, Ali Can Özer (Mahmut Caner Alioğlu dk. 46), Furkan Yaş, Kaan Güdü, Fatih Kızılay, Görkem Güven (Emin Temel dk. 46)
Goller: Koray Baykara (dk. 36), Berkay Ekici (dk. 63, 72 ve 79) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Bilal Şeflek (Düzcespor), Enes Ersoy Öztürk (Bulvarspor) - DÜZCE
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