Düzcespor'dan Bursaspor Maçı Açıklaması - Son Dakika
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Düzcespor'dan Bursaspor Maçı Açıklaması

Düzcespor\'dan Bursaspor Maçı Açıklaması

Düzcespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ile oynanan futbol maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, maçın başlamasının ardından bir grup Bursaspor taraftarının provokatif girişimlerde bulunarak taşkınlık çıkardığı savunularak, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayların büyümesinin engellendiği anlatıldı.

08.09.2024 13:46
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Düzcespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ile oynanan futbol maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçın başlamasının ardından bir grup Bursaspor taraftarının provokatif girişimlerde bulunarak taşkınlık çıkardığı savunularak, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayların büyümesinin engellendiği anlatıldı.

Rakip takım taraftarlarının TFF'nin talimatı doğrultusunda belirlenen misafir takım taraftar kontenjanını aşan sayıyla Düzce'ye geldikleri aktarılan açıklamada, "Misafir takım tribün kapasitesi kadar bilet Bursaspor Kulübü'ne verilmiş olup bileti olanlar yerlerine alınırken, Bursaspor taraftarlarının kapasitenin daha fazlası kadar stadyuma girmek istemeleri, sürekli kötü tezahüratları ve saldırgan tavırları, tel örgüleri yıkamaları, sahaya girmeleri nedeniyle devre arasında güvenlik güçleri tarafından misafir takım tribünü boşaltıldı ve otobüslerine bindirildi." ifadeleri kullanıldı.

Stadyumdan çıkarılan Bursaspor taraftarlarının, emniyet güçleri eşliğinde güvenli şekilde memleketlerine geri gitmelerinin sağlandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapalı tribününe sızan Bursasporlu taraftarlar, kale arkasında Bursasporlu taraftarların başlatmış oldukları olayları gördükleri gibi devre arasında kendi rızaları ile stadyumu terk etmişlerdir. Sonuç olarak ev sahibi olduğumuz Bursaspor maçında Düzcespor taraftarlarımızın olaylara hiçbir dahli olmamış, bütün olayların kimler tarafından çıkarıldığı görüntülerden anlaşılmaktadır. İster sosyal medya olsun ister yerel ve ulusal basında Düzcespor'umuzu suçlama algısı yaratmaya çalışan Bursaspor camiası bilmelidir ki, burada Düzce camiasının suçu yoktur. Aksine maçın bitiş düdüğü ile Bursasporlu futbolcular Düzcespor taraftarları tarafından alkışlarla soyunma odasına gönderilmiştir. Müsabakanın sorunsuz oynatılması için mesai harcayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, erken saatten itibaren Bursaspor kafilesinin şehri terk etmesine kadar geçen sürede güvenlik koridorunu oluşturmuş ve şehirden çıkmalarını sağlamışlardır."

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerine zorluk çıkaran taraftarların görüntülerinin TFF ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde mevcut olduğu bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Düzcespor'dan Bursaspor Maçı Açıklaması - Son Dakika

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