Yeni yönetim çalışmalara başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Düzce spor yöneticileri, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, kentin takımı Düzcespor için tüm paydaşların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzcespor yöneticileri, Vali Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Düzcespor'un geleceği ve kentin spor alanındaki hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Mehmet Makas, şehrin takımı için tüm paydaşların ortak sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini ifade etti. Makas, ziyaret dolayısıyla Faruk Özlü ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - DÜZCE