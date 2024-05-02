Düzcespor Kayyum Başkanı: Yeniden Şampiyon Olacağız

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TFF 3. Lige düşen takımın gelecek sezonda yeniden şampiyon olarak 2. lige çıkacaklarını söyleyen Düzcespor Kayyum Başkanı Caner Okan Kaltu, "Ben takımımızın önümüzdeki sezonda şampiyon olarak yeniden 2 lige yükseleceğine inanıyorum. Düştük ama çıkacağız" dedi.

Düzcespor Kayyum Başkanı Caner Okan Kaltu, düzenlediği basın toplantısında ligi ve kulüpte yaşananları basın mensuplarıyla paylaştı. Yeni sezon öncesi kongrenin yapılacağını belirten Okan Kaltu, öncelikli hedeflerinin altyapı olacağını, bunun için tesis çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını söyledi. Kaltu ayrıca, 3. Lige düşen takımın gelecek sezonda yeniden şampiyon olarak 2. lige yeniden çıkacaklarını da söyledi.

"Önceliğimiz altyapı ve altyapı tesisleri olacak"

Sezona iyi başlangıç yapan ancak yaşanan olumsuzlukların ardından 3. lige düşmesi kesinleşen Düzcespor ile ilgili Kayyum Başkanı Caner Okan Kaltu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sezonu değerlendirdi. Gelecek sezona daha enerjisi bol, yetenekli futbolculardan kurulu bir kadroyla gidileceğini belirten Kaltu, kulübün borçlarının ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Düzcespor'un kayyumla yönetildiği için tüm borçların devlet garantisi altında olduğunu kaydeden Kaltu, "Bizim eski futbolcularımıza olan borçlarımız var. Bu borçları da düzenli periyotlarla ödeyeceğiz. İlk yarının son maçında biliyorsunuz 5- 2 yenildiğimiz İskenderunspor maçının hemen ardından söz vermemize rağmen futbolcularımız alacaklarını alamadıkları gerekçesi ile formalarını çıkartarak orta sahaya bırakmışlardı. Bu şehrimiz için çok onur kırıcı, affedilmez bir olaydı. Bu nedenle bu olayı gerçekleştiren 13 futbolcuyla yollarımız ayırdık. Kısa süre içerisinde de 13 futbolcu ile anlaşarak yeni bir takım kurduk. Bu takımla ikinci yarıya başladık" dedi.

"Belediye başkanı Özü altyapıya çok büyük önem veriyor"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün özellikle kulübün altyapısına çok büyük önem verdiğini belirten Kaltu, şöyle konuştu, "Belediye Başkanımız Faruk Özlü, bu kentin takımında Düzce'nin çocuklarının oynaması için büyük önem veriyor. Bu nedenle tesislerimizin hemen yanına, altyapı tesisleri kurmak için çalışmalarımızı yaptık. Böylelikle Düzcespor'da, Düzce'nin çocukları oynayacak. Özellikle altyapıda oynayacak çocuklarımız için ülke genelinde bir tarama yapacağız. Bu taramalarda başarılı olanları takıma kazandıracağız ve okullarını burada okumaları için her türlü desteği vereceğiz. Bunun için kuracağımız tesisimiz 20 odalı 60 yataklı olacak. Oyuncularımız burada yaşayacaklar. Okullarını burada okuyacak, antrenmanlarını burada yapacaklar. Böylece de eğitimli ama altyapıdan yetişmiş oyuncularımız olacak" diye konuştu.

"Düştüğümüz gibi çıkmasını da biliriz"

"Ben takımımızın önümüzdeki sezonda şampiyon olarak yeniden 2 lige yükseleceğine inanıyorum. Düştük ama çıkacağız" diyen Kaltu, "Önümüzdeki günlerde kongre yapacağız ve kayyum yönetimi olarak takımı yeni yönetime devredeceğiz. Belediye Başkanımız Faruk Özlü'de Düzce'nin gözbebeği olan takımımıza büyük bir önem veriyor. Seçim döneminde Düzcespor'un siyasete alet edilmesi de başarısızlığa neden oldu. Ben takımımızın önümüzdeki sezonda şampiyon olarak yeniden 2 lige yükseleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE