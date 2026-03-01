TFF 3. Lig'in 23. haftasında oynanan Düzcespor-Sebat Gençlikspor maçının ardından olaylar çıktı.
TFF 3. Lig'in 23. haftasında Düzcespor, sahasında Sebat Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Düzcespor sahadan 1-0 galip ayrılırken maç sonunda oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi olaylar büyümeden önlenirken, Sebat Gençlikspor futbolcuları stattan geniş güvenlik önlemleri ile ayrıldı. - DÜZCE
Son Dakika › Spor › Düzcespor-Sebat Maçında Olaylar Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?