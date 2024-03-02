(düzeltme) AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Ziraat Bankası: 3

Manisa'da Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Finali Tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sona erdi. 12 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının katıldığı müsabakalarda birinci olan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü, başarılı sporculara Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmelerini temenni etti.