Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

25.03.2026 00:05
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi muhtemel bir Türk kulübünün Roma forması giyen Paulo Dybala'ya 3 yıllık bir sözleşme ve yıllık 6 milyon Euro maaş + bonus şeklinde bir teklif yaptığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli süper yıldızı Paulo Dybala için transfer kazanları yeniden kaynamaya başladı.

SÜPER LİG EKİBİNDEN DYBALA'YA DEV TEKLİF

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi beklenen bir Türk kulübü, "La Joya" lakaplı Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi hamlesini yaptı. Haberin detaylarında, Türk temsilcisinin 32 yaşındaki yıldız oyuncuya 3 yıllık bir proje sunduğu belirtildi. Arjantinli oyuncuya ayrıca yıllık garanti 6 milyon Euro maaş ve başarıya endeksli yüksek bonus maddelerinin de sunulduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKABİLİR

Roma ile olan sözleşme durumu ve kulübün yeni sezon planlaması belirsizliğini korurken, Dybala'nın kariyerinin bu döneminde Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Türkiye seçeneğine sıcak bakabileceği vurgulandı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Sakatlıklarla boğuştuğu dönemleri geride bırakan ve bu sezon Roma formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Dybala, çıktığı 22 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Paulo Dybala, AS Roma, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol Erol:
    Sakın bu Fenerbahçe olmasın böyle vir hataya düşmesin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
Advertisement
