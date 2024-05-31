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Spor

Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni

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Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe paylaşımını beğendi. Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği şeklinde algılandı.

31.05.2024 14:29
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ve kaptanı Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe paylaşımını beğendi.

DZEKO TAVRINI BELLİ ETTİ

Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı haberi beğendi. Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği yönünde algılandı.

ÇAĞLAR VE BONUCCI DE BEĞENDİ

Dzeko'nun yanı sıra Fenerbahçe'de bu sezon forma giymiş olan Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de paylaşılan Mourinho-Fenerbahçe haberine beğeni yaptı.

İşte Dzeko'nun beğendiği o paylaşım;

Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
Dzeko\'dan Mourinho\'ya beğeni
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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