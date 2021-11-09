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E-spor Akademi başlıyor - Son Dakika

E-spor Akademi başlıyor

09.11.2021 12:30
E-spor Akademi başlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle Talas Gençlik Merkezinde E-Spor Akademi Projesi başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle Talas Gençlik Merkezinde E-Spor Akademi Projesi başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde yürütülecek E- spor Akademi Projesi ile gençlerin takım çalışması, stratejik, analitik düşünme ve hızlı karar verebilme yeteneği, el, göz ve zihin koordinasyonu gibi birçok fayda sağlanması amaçlanıyor. E-Spor Akademi Projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci'nin protokolü imzalaması ile hayata geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Dünya'da ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir kitleye sahip olan e-spor artık resmi hale geldi. Federasyonlar ve kulüpler kurulmasıyla birlikte e-spor artık profesyonel bir spor branşı haline geldi. Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci Beye projemize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilk etapta 4 ilde pilot olarak hayata geçireceği E-spor Akademi projesi Kayseri'de de uygulanacak. Bu proje ile gençlerin E-Spor faaliyetlerini destekleyerek lisanslı sporcu ve antrenörlerin uluslararası standartlarda yetişmesini amaçlıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle Talas Gençlik Merkezinde E-Spor Akademi Projesi başlıyor. E-spor Akademi Projesi ile gençlerin takım çalışması, stratejik, analitik düşünme ve hızlı karar verebilme yeteneği, el, göz ve zihin koordinasyonu gibi birçok fayda sağlanması amaçlanıyor. Talas Gençlik Merkezinin E-Spor Akademi Projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci'nin protokolü imzalaması ile hayata geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Dünya'da ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir kitleye sahip olan e-spor artık resmi hale geldi. Federasyonlar ve kulüpler kurulmasıyla birlikte e-spor artık profesyonel bir spor branşı haline geldi. Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci Beye projemize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci'de, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilk etapta 4 ilde pilot olarak hayata geçireceği E-spor Akademi projesi Kayseri'de de uygulanacak. Bu proje ile gençlerin E-Spor faaliyetlerini destekleyerek lisanslı sporcu ve antrenörlerin uluslararası standartlarda yetişmesini amaçlıyoruz" dedi. - KAYSERİ

E-spor Akademi başlıyor
E-spor Akademi başlıyor
E-spor Akademi başlıyor
E-spor Akademi başlıyor

Ali İhsan Su, Ahmet Emin, Talas, Espor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor E-spor Akademi başlıyor - Son Dakika Spor


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