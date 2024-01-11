 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
E.Y. Sivasspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

E.Y. Sivasspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında E.Y. Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak, Galatasaray'ın golüne rağmen E.Y. Sivasspor, maçı 1-0 kazanarak galibiyet elde etti.

E.Y. Sivasspor, Galatasaray\'ı 1-0 mağlup etti
11.01.2024 - 18:04,  Güncelleme: 18:05
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında E.Y. Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu topla ceza sahası içine girip çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

22. dakikada Mertens'in ceza sahası yayınının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Kvet vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45. dakikada Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Zaha topu ceza sahası içine gönderdi. Burada topu alan Kerem Demiray'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Barrov, Fode Koita

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Abdulkadir Parmak, Gerson Rodrigues, Burak Kapacak, Emrah Başsan, Emre Gökay, Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Eren Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Fernando Muslera, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Gökdeniz Gürbüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Kerem Demiray (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay (Galatasaray) - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Sivasspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor E.Y. Sivasspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:27:28. #1.12#
SON DAKİKA: E.Y. Sivasspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement