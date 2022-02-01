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EAYK Çeşme Marina Kış Trofesi başladı - Son Dakika

EAYK Çeşme Marina Kış Trofesi başladı

01.02.2022 11:05
EAYK Çeşme Marina Kış Trofesi başladı

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina Kış Trofesi'nin ilk yarış ayağı Çeşme Marina'da gerçekleşti.

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina Kış Trofesi'nin ilk yarış ayağı Çeşme Marina'da gerçekleşti. Yarışa 41 tekne katıldı.

Toplam 6 yarış ayağından oluşan EAYK Çeşme Marina Kış Trofesi'nin ilk yarışları 29–30 Ocak tarihlerinde 6 Destek, 35 IRC sınıfı olmak üzere toplam 41 teknenin katılımıyla başladı. EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer, "Tüm denizseverleri ve değerli ekiplerin katılımını teşvik amacıyla trofemizin ilk yarış ayağından ücret almayacağımızı duyurmuştuk. Beklentimizin de üzerinde 41 tekneyle yeni yılın ilk yarışında bir araya gelmek hepimiz için büyük motivasyon oldu. Mayıs sonunda gerçekleşecek son yarış ayağına kadar katılımların artarak devam edeceğimizi umuyoruz" dedi.

Startı Çeşme Kaymakamı Çakıcı verdi

Trofenin ilk günü, kayıtlar ve brifing ardından, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'nın start vermesi ile yarışlar başladı. Uzun zamandır tam anlamıyla yarışamayan ekipler, soğuk hava şartlarına rağmen Coğrafi–2 ve A2 rotalarında 2 yarış yaparak günü tamamladı. İkinci gün tek yarış yapmak üzere Çeşme Marina'dan ayrılıp start hattında buluşan ekipler, hakem heyetinin tüm sınıflar için yaptığı rota değişikliği kararı ile Coğrafi–2 rotasını tamamlayarak dönüşlerini gerçekleştirdi. Yarış sonrası gerçekleşen kokteylde Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin, "Katılımın yüksek olduğu bu yarış ayağında ekiplerin tekrar bir araya gelmesi hepimiz için heyecan verici oldu. 3 yarışla tamamlanan ilk ayakta tüm yarışçıların keyif aldığı bir organizasyon olduğunu umuyoruz. Kış trofesi yarış startını veren değerli Kaymakamımız Ünal Çakıcı'ya destekleri için ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ödüller bir sonraki yarış ayağında

IRC-A0 sınıfında Arkas Comet-A, IRC-A1 sınıfında Team Linea Rossa, IRC-A2 sınıfında Zamazingo, IRC-A3 sınıfında Yediçeriler, IRC-B1 sınıfında Perle White, IRC-B2 sınıfında Olimpos- Ankara Yelken Kulübü ve Destek Sınıfında Duygu 7 teknesi birinci oldu. Ödül töreni, trofenin 2. yarış ayağı olan 19-20 Şubat tarihinde gerçekleşecek. - İZMİR

EAYK Çeşme Marina Kış Trofesi başladı

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Ünal Çakıcı, Çeşme, Ocak, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor EAYK Çeşme Marina Kış Trofesi başladı - Son Dakika Spor


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