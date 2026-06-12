Ebrar Karakurt'un İyileşme Süresi 4-6 Hafta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ebrar Karakurt'un İyileşme Süresi 4-6 Hafta

12.06.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVF, Ebrar Karakurt'un sakatlığının iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta süreceğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karakurt'un iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta süreceği ifade edildi.

TVF'den Ebrar Karakurt'un sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikayetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ebrar Karakurt, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'un İyileşme Süresi 4-6 Hafta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 23:11:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un İyileşme Süresi 4-6 Hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.