Ebrar Karakurt'un İyileşme Süresi 4-6 Hafta

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karakurt'un iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta süreceği ifade edildi.

TVF'den Ebrar Karakurt'un sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikayetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi. - İSTANBUL