A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı çeyrek final karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya 25 yaşındaki yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni saç stili damga vurdu. Dağınık saçlı hallerine alıştığımız Ebrar Karakurt'un saçlarına 'Double Buns' adı verilen kuçük topuzlar yaptığı görüldü.
Ebrar Karakurt'un yeni saç stili sosyal medyada da gündem olmayı başardı. Yıldız oyuncunun hayranları, Ebrar'ın yeni tarzını beğendiklerini dile getirerek bu tarz da devam etmesini istedi.
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