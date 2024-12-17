Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu

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Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Karakurt'un, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olduğu açıklandı.

17.12.2024 13:21  Güncelleme: 13:38
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Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden Ebrar Karakurt, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Karakurt'un, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olacağı iddia edildi.

ECZACIBAŞI'NDA OYNAYACAK

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor canlı yayınında Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak transfer olduğunu açıkladı. Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİM"

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajda Ebrar Karakurt, " İtalya'yı deneyimledim. Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil" demişti.

Ebrar Karakurt\'un yeni takımı belli oldu

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Kaliningrad, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Şampiyon Eczacıbaşı olacak Seneye 7 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ne varsa Türk kadınlarında var diyor 7 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE DE O RAHATLIĞI BULAMAZ 0 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Lut kavminin usaklari 0 0 Yanıtla
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