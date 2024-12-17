Ebrar Karakurt\'un yeni takımı belli oldu

Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden Ebrar Karakurt, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Karakurt'un, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olacağı iddia edildi.
Eski voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor canlı yayınında Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak transfer olduğunu açıkladı. Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" dedi.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajda Ebrar Karakurt, " İtalya'yı deneyimledim. Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil" demişti.
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