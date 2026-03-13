Ebru Acer Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ebru Acer Altın Madalya Kazandı

13.03.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru Acer, Polonya'da düzenlenen ITTF Para Challenger Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Özel milli sporcu Ebru Acer, Polonya'da düzenlenen ITTF Para Challenger Masa Tenisi Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Wladyslawowo kentindeki organizasyonda Ebru Acer, kadınlar klas 11 kategorisinde yarıştı.

Finalde Hong Konglu Wong Ting Ting'i 11-3, 11-4, 11-9'luk setlerle 3-0 mağlup eden milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Polonya'da ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek altın madalya kazanan özel sporcumuz Ebru Acer'i yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası arenada elde edilen bu değerli başarı bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzun yetişmesinde emeği bulunan kıymetli antrenörümüz Bülent Baran'ı da ayrıca tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Özel sporcularımızın her geçen gün uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Polonya, Acer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebru Acer Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

00:55
Trump, İran’da bataklığa saplanıyor Yine uçakları düştü
Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 01:23:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ebru Acer Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.