Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi - Son Dakika
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Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi

25.06.2022 01:02

Ebru Şancı, Galatasaray'da top koşturan eşi Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı anları "RTÜK genel müdürü" şeklinde sosyal medya hesabından paylaştı. Deneyimli futbolcu ise eşinin paylaşımına "Hasbinallah" yorumunu yaptı. Bazı takipçiler Alpaslan ÖZtürk'ün bu hareketine eleştiride bulunurken bazıları da ikilinin birbirine çok yakıştığını belirtti.

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk ile eşi eski manken Ebru Şancı, Alaçatı'da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Şancı, son olarak eşinin dekoltesini kapattığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

"GERGİN YİNE"

Yaptığı paylaşımda eşini kastederek, "Gergin yine" notunu yazan Şancı, Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapadığı paylaşımda ise "RTÜK Genel Müdürü" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu ise Şancı'nın paylaşımına "Hasbinallah" yorumunu yaptı. Bazı takipçiler deneyimli futbolcunun bu hareketine eleştiri de bulunurken bazıları da ikilinin birbirine çok yakıştığını belirtti.

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Alpaslan Öztürk, Galatasaray, Ebru Şancı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine 'RTÜK Genel Müdürü' esprisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi - Son Dakika
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