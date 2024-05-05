Ebru Topçu: 'Hayalimi yaşıyorum' - Son Dakika
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Spor

Ebru Topçu: 'Hayalimi yaşıyorum'

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın golcüsü Ebru Topçu, şampiyonluk dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, 'Hayalimi yaşıyorum. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik' dedi.

05.05.2024 19:55
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- Ebru Topçu: "Hayalimi yaşıyorum"

İSTANBUL - Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın golcüsü Ebru Topçu, şampiyonluk dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Hayalimi yaşıyorum. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan sarı-kırmızılıların golcüsü Ebru Topçu, "Çok şükür, çok mutluyuz. Diyecek çok fazla kelimem yok. Şu an hayalimi yaşıyorum. Ailem, sevdiklerim hepsi burada. Hepimiz çok mutluyuz. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik. Çok gururluyuz. Bu sezon 15 golle oynadım. Takıma katkım olduysa ne mutlu. Hepimiz çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ebru Topçu: 'Hayalimi yaşıyorum' - Son Dakika

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