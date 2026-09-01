Sakaryalı milli boksör, İtalya’dan bronz madalya ile dönüyor

Sakarya'nın milli boksörlerinden Ece Asude Ediz, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda 57 kilogramda bronz madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boksörlerinden Ece Asude Ediz, İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları'nda ringe çıktı. 57 kilogram kategorisinde mücadele eden milli sporcu, organizasyonu dördüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ece Asude Ediz, derece listesine Akdeniz Oyunları bronz madalyasını da ekledi. Milli sporcu, çalışmalarını 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda sürdürüyor.

"Disiplinli çalışmayı sürdüreceğiz"

Sporcunun performansını değerlendiren Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin, "Ece Asude Akdeniz Oyunları'nda önemli bir derece elde etti. İnşallah bu disiplinli çalışmayı sürdürerek uluslararası alanda başarılarına devam edecektir" dedi.