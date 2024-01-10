Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'ye yelken branşında ilk kota kazandırdı

23:07 • •
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yelken branşında Türkiye'ye ilk kotayı milli sporcu Ecem Güzel kazandırdı.
Ecem Güzel, Arjantin'de Mar del Plata şehrinde düzenlenen ILCA 6 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Altın Grup'ta mücadele etti.
Galatasaraylı sporcu yarışı 289 puanla yarışı 39. sırada tamamladı. Bu derecesiyle Ecem, Paris 2024 için Türkiye'ye yelkendeki ilk kotasını getirdi.
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