Ecmel Faik Sarıalioğlu, federasyon başkanının istifası için deklarasyon yayımlanması önerisinde bulundu

Spor

- Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Federasyon başkanının istifası için deklarasyon yayımlayalım diye önerim oldu"

İSTANBUL - İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası için deklarasyon yayımlanması yönünde öneride bulunduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak'taki ofisinde yapıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Toplantıda benim önerim oldu. Buraya katılan tüm kulüpler olarak, 'federasyon başkanının istifası veya görevden alınması yönünde deklarasyon yayımlayalım' diye. Düşünme aşamasında. İstifa etmesin veya görevden alınmasın diyen hiçbir kulübümüz olmadı. İstifa etmemesi yönünde olumsuz görüş veren kulübümüz olmadı" şeklinde konuştu.

Sarıalioğlu, Trabzonspor'un da toplantıya ulaştığını ifade ederek, "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Bey de ulaştı. O da Ali Başkanın görevi süresince devam etmesi için olumlu yönde yanıt verdi" diye konuştu.