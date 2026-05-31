Ecrin Ülkü Asanakut Türkiye Şampiyonu Oldu

Sivaslı sporcu Ecrin Ülkü Asanakut, Samsun'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 65 kilo Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Ahmet Ayık Spor Lisesi öğrencisi ve Sivas Boks İl Temsilcisi Özkan Asanakut'un kızı olan Ecrin Ülkü Asanakut, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Elde ettiği bu sonuçla "altın kız" unvanını pekiştiren Ecrin Ülkü Asanakut, Sivas'a bir kez daha gurur yaşattı. - SİVAS