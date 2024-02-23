Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı Yarı Final Müsabakalarına Çıkacak

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Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig Kadınlar yarı final müsabakalarına çıkacak.

Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig Kadınlar yarı final müsabakalarında sahne alacak. Toplam 16 takımın katıldığı ve 3 gün sürecek tek devreli lig usulü turnuva maçlarından 1. veya 2. olan 8 takım finale yükselme hakkı kazanacak. Müsabakalar Yenikent Şehit Anıl Gül Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı, ilk maçını bugün Aksaray 1989 Spor ile oynayacak.

Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı'nın A Grubu'ndaki diğer müsabakaları ise şu şekilde:

Yarın

14.00 Mega Spor - Eczacıbaşı

25 Şubat Pazar

13.00 Eczacıbaşı - Beta Spor - İSTANBUL