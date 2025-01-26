Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 16-25, 25-21, 23-25, 25-19 ve 15-11'lik skorlarla 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Fenerbahçe Medicana: Aslı, Vargas, de Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Gizem (L), Meliha, Liza, Arelya
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal, Simge (L), Hande, Gray, Nicoletti
Setler: 16-25, 25-21, 23-25, 25-19, 15-11)
Süre: 127 dakika (23, 26, 31, 26, 21) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Derbiyi Kazandı! - Son Dakika
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