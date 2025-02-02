Eczacıbaşı Dynavit: 3-0'la Galip!

Spor

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Tuna Aybüke Özel)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Howe, Seher Aksoy (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Defne Başyolcu, Fatma Şekerci)

Setler: 25-14, 25-15, 25-14

Süre: 73 dakika (23, 25, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 17. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenik ayrıldı.