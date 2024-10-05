Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin ( Simge Aköz, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Hande Baladın)
Aras Kargo: Busa, Ecesu Soner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşcı (Simay Kurt, Berre İnce, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse, Elisa Tuana Köse)
Setler: 25-12, 25-21, 25,21
Süre: 81 dakika (27,27,27)
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 Yendi - Son Dakika
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