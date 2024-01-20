Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Naz Akyol, Voronkova, Beyza Arıcı, Czyrnianska, Hande Baladın, Jack-Kısal ( Simge Aköz, Gray, Elif Şahin, Boskovic, Yaprak Erkek)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lodo, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Çerağ Düzeltir)
Setler: 26-28, 25-23, 25-22, 26-24
Süre: 128 dakika (32, 31, 32, 33)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
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