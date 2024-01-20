 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 26-28, 25-23, 25-22, 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 128 dakika sürdü.

Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 yendi
20.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:36
Abone Ol

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Akyol, Voronkova, Beyza Arıcı, Czyrnianska, Hande Baladın, Jack-Kısal ( Simge Aköz, Gray, Elif Şahin, Boskovic, Yaprak Erkek)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lodo, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Çerağ Düzeltir)

Setler: 26-28, 25-23, 25-22, 26-24

Süre: 128 dakika (32, 31, 32, 33)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Vodafone, voleybol, Aydın, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:06. #1.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement