Eczacıbaşı Dynavit normal sezonu galibiyetle tamamladı

14.03.2026 17:26
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki 26. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setlerde büyük bir rekabet yaşanırken, Anna Smrek 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Konuk ekibin üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde turuncu-beyazlılar Meliha'nın servis turunda beraberliği yakaladı. Setin ortalarına doğru ev sahibi ekip öne geçse de karşılıklı sayılarla devam eden seti Aydın ekibi 25-23 kazandı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ikinci sette konuk ekip mücadeleyi elden bırakmasa da Eczacıbaşı Dynavit hücumda oyununu etkili kurdu. Kıyasıya rekabete sahne olan maçın bu bölümünde ev sahibi ekip seti 25-22 kazanarak maça ortak oldu. Kathryn Boden 6 sayıyla sette ön plana çıktı.

Karşılaşmanın üçüncü seti de büyük bir çekişmeyle başladı. Setin sonlarına doğru Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunuyla farkı 4 sayıya kadar açtı. Aydın Büyükşehir Belediyespor setin son anlarında beraberliği yakaladı ve seti 26-24 kazanarak öne geçti. Dördüncü sete Bengisu'nun üst üste aldığı servis sayılarıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit moral buldu ve 5 sayılık üstünlüğü ilk anlarda elde etti. Turuncu-beyazlılar kısa sürede oyun üstünlüğüne eline aldı ve 25-19 kazarak karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Karar setine de ev sahibi ekibin üstünlüğüyle başlarken saha değişimine önde girdi. Ev sahibi seti 15-11, maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Anna Smrek aldığı 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Emily Maglio ise kaydettiği 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 15 blok ve 6 servis sayısı elde etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Maglio, Dilay, Boden, Bengisu, Smrek, Aybüke (L), Yaprak, Elif, Ebrar, Stysiak, Simge (L)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Mısra, Grajber, Seher, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz, Çerağ (L), İlarya, Hilal, Selen, Fatma

Setler: 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11

Süre: 147 dakika (33, 35, 33, 26, 20) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

