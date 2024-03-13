Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, hedeflerinin hem CEV Şampiyonlar Ligi hem de Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk olduğunu söyledi.
Ferhat Akbaş, turuncu-beyazlı takımın bu sezon gösterdiği performans, kulüp ve öğrencileriyle iletişimi, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, bireysel kariyeri ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Takımı'ndan beklentileriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Sultanlar Ligi'nde 24 maçta 22 galibiyet alan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale yükselen turuncu-beyazlıların başantrenörü, "Bu sezon sonuna kadar mücadele etmeye alışık bir takım var. Geri dönüşler yapmaya, iyi karakter göstermeye her zaman hazır bir ekibiz. Önemli maçları da hep iyi oynadık ve güzel sonuçlar aldık. Bütün sezon yoğun ama daha da yoğun bir tempoya giriyoruz. Bundan sonraki süreçte küçük detaylar büyük sonuçlar ortaya çıkaracak. Hazırlıklarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Sezon başından beri gelen performansımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.
Akbaş, kulübün uzun süren kupa hasretini bu sezon FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanarak kırdıklarını belirterek, "Dünya kulüpler şampiyonluğu, çok önemli bir anda, anlamlı bir şekilde geldi. Çok güzel bir hikaye ve mücadeleyle kazanılmış bir kupa oldu. Bu bize öz güven veriyor. Önümüzdeki maçlarda da bu öz güvenle başka kupalar kazanmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi şampiyonluğuna hasretiz. Bu kulvarlarda iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu sezon finalde kazanan taraf olmak istiyoruz"
Ferhat Akbaş, geçen sezon finalde kaybettikleri CEV Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon kazanmak istediklerini kaydetti.
Yarı finalde İtalya'nın A. Carraro Imoco takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatan 37 yaşındaki başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen sezondan beri bütün aşamalarda hep İtalyan rakiplerle oynadık. Geçen sezon yarı finalde Igor Gorgonzola Novara'yı geçmiştik. Bu sezon çeyrek finalde Savino Del Bene Scandicci'yi eledik. Yarı finalde ise İtalya'nın bir numarası A. Carraro Imoco ile eşleştik. Çok önemli bir ekol ve çok güçlü takım. Hem oyuncu grubu hem de teknik ekip çok deneyimli. Amacımız yine finale kalmak. İlk maçı deplasmanda yapacağız. Oradan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Geçen sezon finalde kaybetmiştik. Bu sezon finalde kazanan taraf olmak istiyoruz. Ancak öncesinde yarı finali geçmemiz gerekiyor. Güzel maçlar oynayacağımıza eminim. İki salonda da iyi bir atmosfer olacaktır."
"Umarım Eczacıbaşı Spor Kulübünü kupalara boğarız"
Akbaş, Eczacıbaşı Kulübüne birçok kupa kazandırmak istediklerini vurguladı.
Yurt dışında Çin, Japonya, Polonya gibi ülkelerde çalışan Akbaş, Eczacıbaşı kariyerinin farklı olduğuna değinerek, "Daha önce yurt dışındayken kupa kazanmayı daha çok kendi adıma yapmak isterdim. Kendi adıma tatmin olurdum. Artık Eczacıbaşı adına kupa kazanmak istiyorum. Bireysel kariyerimin Eczacıbaşı Spor Kulübü ile uyumlu ilerlediğini gözlemliyorum. Kulübümüzün uzun yıllardır Türkiye Ligi hasreti var. Bu kulübe Türkiye şampiyonluğunu getirmek için canla başla çalışıyoruz. Çok iyi bir uyum var. Kızlarımız da çok cesur. Bu sezon ellerinden geleni yapıyorlar. Umarım Eczacıbaşı Spor Kulübünü kupalara boğarız." şeklinde konuştu.
"Türkiye, kadın voleybolunda dünyanın bir numarası"
Turuncu-beyazlı takımın başantrenörü, Türkiye'nin kadın voleybolunda dünyanın en iyisi olduğunu dile getirdi.
Türkiye ile İtalya arasında rekabet olduğuna değinen Akbaş, "Türkiye, kadın voleybolunda dünyanın bir numarası. İtalya ile hem kulüplerde hem de milli takımda yaşanan rekabet, iki ülkeyi de yukarı çekiyor. İtalyan takımları son yıllarda yatırımlarını artırdılar ve iddialı konuma geldiler. Ancak hala kupa kazanma adına Türk takımları daha üstün. Bunu kırmaya çalışıyorlar. Biz de korumaya çalışıyoruz. Eczacıbaşı olarak ilk hedefimiz bu rekabette kupaya kadar gidebilmek. Umarım o yolda ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu.
"Olimpiyatlara favori olarak gidiyoruz"
Ferhat Akbaş, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'na favori olarak gideceğini söyledi.
A Milli Takım'ın Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 5. olduğunu hatırlatan Akbaş, "Tokyo Olimpiyatları öncesiyle bugünkü dinamiklerin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Rüzgar bizim arkamızda. Takımımız çok daha kuvvetli. Özellikle geçen yazın verdiği rüzgar bu yazı çok olumlu etkileyecektir. Olimpiyatlara favori olarak gidiyoruz. Aslında olimpiyat madalyasının rengi o kadar önemli değildir ama ben takımımızın altın madalya alacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Turuncu-lacivertlilerin genç başantrenörü, "Bir gün Türk Milli Takımı'nı çalıştırma hedefiniz var mı?" şeklindeki soru üzerine, "Şu an böyle bir şey konuşmak doğru değil. Çok başarılı bir takım ve teknik ekip var. Önümüzde de olimpiyatlar var. Bu sene milli takımımızın Türkiye'ye olimpiyat madalyası getireceğine inanıyorum. Umarım rengi altın olur. Türk voleybolu böylece zirvede kalmaya devam eder." yanıtını verdi.
Voleybolcuların hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde çok yoğun bir maç programı olduğunu anlatan Ferhat Akbaş, "Yoğun fikstürün sıkıntılarını yaşıyoruz. Bir takımın sakatlık geçirmeden sezonu bitirmesi artık mucize. Bu sporcuların insan olduğunu unutmamak lazım. Bu, FIVB'nin organize etmesi gereken bir durum. Takvim yeniden organize edilmeli. Çok fazla maç ve kıta değişimi ile seyahat var. Oyuncuları bu yüzden takdir ediyorum. Çelikten bir sinirleri ve vücutları var. Bu tempoyu kaldırabiliyorlar." diyerek sözlerini tamamladı
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