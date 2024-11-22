Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Derya Güç, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin,Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Stevanovic ( Simge Aköz, Gray, Jack, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Tuna Aybüke Özel)
Setler: 25-13, 24-26, 22-25, 16-25
Süre: 114 dakika (25, 34, 32, 23)
İSTANBUL AA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
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