Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak

28.02.2022 09:52
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, yarın da rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Eczacıbaşı Dynavit rakibini elediği takdirde finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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voleybol, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak - Son Dakika


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