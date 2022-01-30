Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda galip

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet TopalTÜRK HAVA YOLLARI: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Berin (L), Orthmann, Ada, Polen, İrem, JansetECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde, MerveSETLER: (29-31, 21-25, 25-23, 19-25)SÜRE: 119 dakika (36', 27', 28', 28')
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti. Turuncu beyazlılarda günün en skorer ismi 30 sayıyla kaptan Boskovic oldu.
Kaynak: DHA
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