Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas ( Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal)
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova ( Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Tuna Aybüke Özel, Beyza Arıcı)
Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15
Süre: 118 dakika (26, 28, 22, 25, 17)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Serinin üçüncü maçı 15 Nisan Pazartesi saat 19.00'da oynanacak.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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