 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda finale yükseldi
16.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:48
Abone Ol

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde, Hangzhou şehrinde düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'yi 25-16, 25-12, 25-27 ve 25-22'lik skorlarla 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk seti rakip takım üstünlüğüyle başladı. Turuncu beyazlılar, Hande Baladın imzalı üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve arayı açarak seti 25-16 kazandı. Etkili performansını ikinci sette de sürdüren turuncu-beyazlılar, rakibine yalnızca 12 sayı vererek seti 25-12 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Çekişmeli rallilere sahne olan üçüncü seti rakip ekip 27-25 kazandı.

Setin başından sonuna oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan turuncu beyazlılar, son seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Aldığı 24 sayıyla kaptan Tijana Boskovic yeniden maçın en skorer ismi oldu. Aldıkları 13 sayıyla Irina Voronkova ve Jovana Stevanovic galibiyetin kazanılmasında önemli rol oymadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular, toplamda 15 blok ve 7 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit, final karşılaşmasında Tianjin Bohai Bank - VakıfBank arasında oynanacak karşılaşmanın rakibini bekleyecek. Final karşılaşması, 17 Aralık Pazar günü, saat 14.30'da oynanacak. Mücadele, TRT spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit - Dentil Praia Clube: 3-1

Salon: Huanglong Sports Center

Hakemler: Sonja Simonovska (MNE), Ziling Wang (CHN).

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Elif, Gray, Yaprak, Beyza, Aybüke (L), Defne, Czyrnianska.

Dentil Praia Clube: Kasiely, Adenizia, Claudia, Sofia, Lorena, Tainara, Araujo (L), Suelen (L), Monique, Naiane, Dobriana.

Setler: 3-1 (25-15, 25-12, 25-27, 25-22)

Süre: 98 dakika (22,23,28,25) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Hangzhou, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement